LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyt Julien Roch rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie für das zweite Quartal im Jahresvergleich mit einem deutlichen Umsatzrückgang bei dem Medienkonzern und dem Rutsch in die Verlustzone. Die Corona-Krise habe belastet. Der Fokus der Anleger dürfte sich derweil auf Aussagen zum Erholungstrends im TV-Werbegeschäft und der Fortsetzung von Inhalte-Produktionen richten./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 04:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

