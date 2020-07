Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - InkCenter® bietet hervorragende Qualität und Kosteneinsparungen und ist gut für die UmweltRetail Inkjet Solutions (RIS) und die Supermarktkette Migros France haben heute die Einführung des Nachfüllservices für Tintenpatronen am Migros-Einzelhandelsstandort in Thoiry, Frankreich, angekündigt. Kunden können dort jetzt ihre leeren Tintenpatronen bei einem Servicemitarbeiter im InkCenter® abgeben und ihre Einkäufe erledigen, während die Patronen nachgefüllt werden.Das RIS InkCenter® verfügt über ein patentiertes, präzises Nachfüllsystem, bei dem jede Patrone professionell gereinigt, befüllt und getestet wird, um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten, und ermöglicht bei jedem Nachfüllen eine Kostenersparnis von bis zu 60 Prozent im Vergleich zu einer neuen Patrone. Diese neue Partnerschaft ist für RIS ein weiterer Meilenstein im Rahmen seiner laufenden Strategie, in den europäischen Markt zu expandieren und die "Ink Bar"-Services den dortigen Käufern auf einfache Weise zugänglich zu machen."Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass unser Tintennachfüllservice in Frankreich auf kontinuierliches Interesse stößt und viel Erfolg hat. Die Partnerschaft mit Migros Frankreich ermöglicht es uns, einen noch größeren Kundenkreis zu erreichen, der nun Zugang zu einer bequemen und erschwinglichen Möglichkeit hat, Tintenpatronen nachzufüllen, und gleichzeitig Einwegplastik zu reduzieren,", sagte David Lenny, Präsident und CEO von RIS. "Während dieser Pandemie hat Kosteneffizienz eine besonders hohe Bedeutung. Wir freuen uns daher, mit Migros einen starken Partner zu haben, um den Verbrauchern erschwingliche, qualitativ hochwertige Tinte und ausgezeichnete Druckqualität zu bieten."Vincent Hormovitis, Vizepräsident Vertrieb & Geschäftsentwicklung bei RIS kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit Migros France bei der Installation unseres InkCenter® war ein wichtiger Schritt, um Kunden in diesen schwierigen Zeiten ein umfassenderes und umweltfreundlicheres Einkaufserlebnis zu bieten. Da Verbraucher, Schüler und Studenten an vielen Orten immer noch aufgefordert sind, von zu Hause aus zu arbeiten und deshalb auf ihre privaten Drucker zurückgreifen müssen, ist sich Migros der Notwendigkeit bewusst, eine wirtschaftliche Lösung für das Nachfüllen von Tintenpatronen anzubieten.""Wir waren sofort von diesem Refill-Konzept des Unternehmens RIS begeistert. Es fügt sich nahtlos in unsere Unternehmensstrategie ein, so dass wir unseren Kunden einen ökologisch verantwortlichen Service anbieten können. Wir haben damit ein wirtschaftliches Zusatzangebot im Segment der Tintenkartuschen, mit dem wir unser Streben nach Innovation im Produkt- und Servicebereich umsetzen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden positiv auf diesen neuen Service reagieren werden. Wir danken den Vertriebs-, Kommunikations- und IT-Mitarbeitern von RIS, die uns während der Einführungsphase des Projekts effizient begleitet haben." Christel Tardy, Non-Food Direktorin bei Migros France.Über RISRetail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für Vor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Der patentierte RIS InkCenter® Kiosk wird an über 500 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den gesamten USA sowie in Kanada und Europa eingesetzt - einschließlich Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, Media Markt, Migros, Saturn, Schiever und ausgewählte Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Druckqualität bei erheblichen Einsparungen. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Verbraucher eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.Go2RIS.com.Über Migros FranceMigros France ist Hauptakteur der lokalen Wirtschaft im Großraum Genf und bietet ausgewogene Lösungen zugunsten von Lebensqualität an. Die Gruppe ist in den Sektoren Großhandel, Freizeit, Gastgewerbe und Hotellerie vertreten und verfügt über zwei Einkaufszentren in Thoiry und Etrembiéres, einen Supermarkt in Neydens sowie das Freizeit- und Einkaufszentrum Vitam mit einem in Frankreich einzigartigen Nutzungsmix.Das Unternehmen Migros France wurde 1993 gegründet und ist die Tochtergesellschaft der Genossenschaft Migros Genéve, ihrerseits eine von zehn Genossenschaften der Gruppe Migros Suisse. Migros wurde 1925 gegründet und ist grösste Detailhändlerin und mit mehr als 105.000 Mitarbeitern größte private Arbeitgeberin der Schweiz. Contact Ashley McGinty
Telefon 858.753.0233
E-Mail amcginty@Go2RIS.com