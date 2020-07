Mit der Meldung über einen weiteren Großkunden befinde sich die Northern Data AG nach Einschätzung von SMC-Research weiter auf dem aufgezeigten Entwicklungspfad, weswegen sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski in seinen Schätzungen bestätigt sieht. Allerdings habe die großumfängliche Wandlung der Anleihe für eine deutlich erhöhte Aktienzahl gesorgt, was ein etwas reduziertes Kursziel zur Folge habe.

Northern Data habe von der bestehenden Möglichkeit, die ausstehende Wandelanleihe in bar zu einem Stückpreis von 21,00 Euro abzufinden, nur in einem begrenzten Umfang Gebrauch gemacht (1,7 Mio. Euro), während der Großteil der Anleihe (17,7 Mio. Euro) in 2,2 Mio. neue Aktien gewandelt worden sei. Neben dem positiven Eigenkapitaleffekt und der Vermeidung einer hohen Ergebnis- und Liquiditätsbelastung, die sich aus einer umfangreicheren Barabfindung ergeben hätte, begründe das Unternehmen diese Entscheidung mit der Einbindung weiterer strategischer Aktionäre. Zu den Haltern der Wandelanleihe habe vor allem SBI Crypto, der erste Kunde in Texas, gehört, der mit der Wandlung und der dreijährigen Lock-up-Vereinbarung sein Vertrauen in das Konzept zusätzlich dokumentiert habe.

Nur wenige Stunden später habe Northern Data die Gewinnung eines weiteren Kunden verkünden können, der für seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten ab Anfang 2021 eine Kapazität von zunächst 180 MW (mit einer Option auf 300 MW) nutzen wolle. Damit verfüge Northern Data nach Einschätzung von SMC-Research allein auf der Grundlage der veröffentlichten Deals über eine gesicherte Auftragsbasis von 630 MW. Damit sei bereits heute mehr als die Hälfte der für das Jahresende geplanten Zielkapazität belegt. Operativ bewege sich Northern Data laut SMC-Research somit weiter auf dem angekündigten Pfad, weswegen die Analysten ihre Schätzungen unverändert gelassen haben. Durch die erhöhte Aktienzahl infolge der Wandlung der Anleihe habe sich das Kursziel allerdings auf 100,00 Euro reduziert, was aber weiter das Urteil "Speculative Buy" rechtfertige.

