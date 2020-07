Der DAX gönnt sich am Dienstag zunächst einmal eine Verschnaufpause und pendelt im vorbörslichen Geschäft um die Marke von 12.650 Zählern (-0,6%). Zum Wochenauftakt hatte sich die Kursrallye an den internationalen Aktienmärkten fortgesetzt und insbesondere China frische Impulse geliefert. An der Wall Street nahmen die Anleger die Vorgaben dankend auf und trieben den Dow Jones Index über 26.000 Punkte. Die Musik spielte allerdings einmal mehr im Technologiesektor (+2,2%), wo Amazon die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...