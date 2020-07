Robert Halver: Hoffnungsschimmer einer Erholung - überholen uns jetzt US-Konzerne?

"Was muss man jetzt haben: Amerikanische Aktien oder deutsche Aktien aus dem Leitindex? Da muss ich mich für Amerika entscheiden", sagt Robert Halver.

Der Experte von der Baader Bank sieht die Stärke der großen US-Konzerne als Übermacht. In Deutschland hätten wir da nur SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und hatten mal eine Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch hakt an der Frankfurter Börse nach, was das jetzt für Anleger bedeutet.

