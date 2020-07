Börse Leichte Verluste nach gutem Wochenstart Der Dax dürfte am Dienstag nach dem jüngsten Satz nach oben erst einmal eine Verschnaufpause einlegen. weiterlesen Politik AKK will verbindliche Frauenquote CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach einem Medienbericht in ihrer Partei innerhalb von drei Jahren eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent durchsetzen. weiterlesen -Anzeige- Finanztipp Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...