Sweet Earth legt ein Update ihrer Expansion in Europa vor

VANCOUVER, British Columbia. 7. Juli 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) ("Sweet Earth") informiert über den aktuellen Stand ihrer europäischen Betriebe. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen in Los Barrios, Spanien, einer Region, die für ihr gemäßigtes Klima und ihre Agrarindustrie bekannt ist, einen langfristigen Pachtvertrag (der "Pachtvertrag") unterzeichnet.

Sweet Earth hat den Standort in der Nähe ihres europäischen Hauptsitzes, der sich ebenfalls in der spanischen Provinz Cadiz befindet, strategisch gesichert. Der Pachtvertrag, der sich über mindestens fünf Jahre erstreckt, ermöglicht es dem Unternehmen, ungefähr 22 Acres mit einer Option für zukünftige Pachtvertragsverlängerungen und Erweiterungen der Landflächen zu sichern. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich 450 Kilogramm hochwertiges Earlina 8FC-Saatgut gekauft.

Earlina 8FC-Saatgut ist eine industrielle Hanfsorte, die für den Anbau in der Europäischen Union ("EU") zugelassen ist. Diese Sorte wurde in Frankreich entwickelt und wird angebaut, um sehr nahrhaft Hanfsamen zu produzieren, die reich an ätherischen Ölen und wohltuend für Mensch und Tier sind. Das Hauptmerkmal ist eine CBD-Ausbeute von 2-3 % mit einem garantierten THC-Gehalt1 von weniger als 0,2 %, eine wesentliche Anforderung der Europäischen Gemeinschaft. Während die nordamerikanische Hanferzeugung Pflanzen mit bis zu 0,3 % THC zulässt, hält sich die European Industrial Hanf Association ("EIHA") an strengere EU-Richtlinien.

Bundesgesetz und Bundespolitik, internationale Gesetze, FDA, Hanf/CBD betonen deutlich, dass es nicht empfehlenswert ist, CBD-Produkte von außerhalb der EU zu importieren. Die Hanferzeugung und CBD-Produkte sind auf dem gesamten Kontinent außer in der Slowakei2 legal, aber die Gesetze unterscheiden sich von Land zu Land. Sweet Earths Expansion nach Los Barrios, Spanien, wird es dem Unternehmen ermöglichen, lokal zu produzieren, seine EU-Vertriebsbeziehungen wirksam zu nutzen, Forschung und Entwicklung für den EU-Markt zu verstärken und die Markteinführung von Produkten auf dem gesamten Kontinent zu beschleunigen.

Abbildung 1: Hanfanbau in der EU
Auf die EU entfallen rund 25 % der weltweiten Hanfproduktion.
Sweet Earth hat sich entschieden, für ihre EU-Strategie nach Spanien zu expandieren.

Quelle: https://www.canapuglia.it/en/earlina-8-f-c.html
Quelle: https://www.talk-business.co.uk/2019/08/23/cbd-in-europe-where-is-it-legal-and-where-is-it-not/

Über Sweet Earth
Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.

Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.