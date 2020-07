Gold ($): Das Ziel unmittelbar vor den Augen! Aber was kommt dann?

"Immer an der Wand lang". So, oder so ähnlich könnte man jüngste das Verhalten von Gold titulieren. Auch wenn sich Gold im Verlauf der letzten Wochen recht freundlich zu entwickeln scheint, konnte die Performance mich nicht so recht überzeugen. Dennoch halte ich an meiner bisherigen Wellenzählung fest, wie der Chart es zeigt. Der Grund hierfür ist eine ausgebliebene Regelverletzung dieser Sichtweise. Das sich das Edelmetall innerhalb einer Korrektur bewegt lege ich seit Monaten dar, und genau in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...