Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf einen neuen Geschäftszweig von Tesla und frisches Geld für die Deutsche Familienversicherung.

Märkte & Impulse

> USA | Konjunktur: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor kletterte im Juni auf 57,1 Punkte. Im Mai waren es lediglich 45,4 Zähler. Damit liegt der Indikator nun wieder über der Schwelle von 50 Punkten, was ein Wachstum signalisiert.

> USA | Wall Street: Nach dem verlängerten Wochenende zeigten sich die Bullen gestern hungrig und trieben die Indizes weiter nach oben. Der Dow Jones schloss bei 26.287 Punkten, was einem Plus von 1,8 Prozent entspricht. Der S&P 500 konnte um 1,6 Prozent zulegen und für den Nasdaq100 ging es um 2,5 Prozent gen Norden. Die Nachrichtenlage war eher dünn, sodass es wohl einmal mehr das viele Spielgeld, das die Fed in Umlauf brachte und bringt, für das rege Kaufinteresse sorgt.

Die weiter stark steigende Zahl von Corona-Infektionen in den USA ist für die Anleger auch gestern kein Thema gewesen. Offenbar geht man davon aus, dass es keine flächendenkenden Gegenmaßnahmen geben wird und zudem die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die US-Regierung weitere Konjunkturhilfen auf den Weg bringt.

Unternehmen & Nachrichten

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, DE000A2NBVD5, US88160R1014

Den vollständigen Artikel lesen ...