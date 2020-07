PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag im frühen Handel die Verluste ausgeweitet. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab zuletzt um 1,05 Prozent auf 3316 Zähler nach. Nach dem starken Wochenauftakt seien nun Gewinnmitnahmen verlockend, sagte ein Beobachter. Angesichts der starken Erholung in den zurückliegenden Monaten sei die Furcht der Investoren vor "empfindlichen Rücksetzern" latent groß.



Verkauft wurden vor allem die am Montag kräftig gestiegenen Aktien von Banken wie BBVA , Santander , BNP Paribas und ING . Hier reichten die Verluste bis zu drei Prozent./bek/jha/

