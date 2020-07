Mumm kompakt - Überraschende US-Frühindikatoren, verhaltene Entwicklung in der deutschen Industrie

Das deutliche Überschreiten der Expansionsmarke von 50 Zählern beim ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen deutet auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität in den kommenden Monaten in den USA hin. Auch der Markit-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen erreichte mit 47,9 einen höheren Wert als noch vor zwei Wochen in der Schnellschätzung prognostiziert.

Da die Umfragen allerdings bis Ende Juni stattfanden, berücksichtigen sie kaum die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionen und die teilweise neu initiierten Lockdowns und Bewegungseinschränkungen. Sollte die Situation in den kommenden Wochen angespannt bleiben, ist mit einer erneuten Eintrübung der Unternehmensstimmung zu rechnen. In Deutschland haben sich die Mai-Auftragseingänge der Industrie mit einem Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum April zwar deutlich erholt, lagen aber immer noch knapp 30 Prozent unter dem Vorjahreswert.

