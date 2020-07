Die Epple Druckfarben AG, Neusäß, stockt ihre Anteile am niederländischen Druckchemikalienhersteller PCO Europe B.V., Etten-Leur, auf 100 Prozent auf. Damit übernimmt Epple als führender Hersteller von Bogenoffsetfarben und -lacken einen führenden Produzenten und Lieferanten von Druckchemikalien für die Offsetdruckindustrie. Epple wird damit Druckereien weltweit ein sehr breites und prozessoptimiertes Portfolio an Druckmaterialien für den Bogenoffsetdruck anbieten können. "Die Übernahme von PCO Europe ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Epple Firmengruppe, wir stärken unser Produktportfolio ...

