Durch die Coronakrise stieg die Nachfrage nach Speicherchips enorm an. Als Marktführer in diesem Bereich ist Samsung einer der großen Profiteure. Dank der soliden Chip-Nachfrage in der Coronavirus-Krise erwartet der Elektronikriese Samsung für das zweite Quartal 2020 einen deutlich höheren operativen Gewinn. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 22,7 Prozent auf 8,1 Billionen Won (etwa sechs Milliarden Euro) zulegen, teilte das südkoreanische Unternehmen am Dienstag in seinem Ergebnisausblick für die Monate April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...