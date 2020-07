Wien (www.anleihencheck.de) - Die Woche startete gestern mit einer Reihe interessanter Wirtschaftsindikatoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die deutschen Auftragseingänge seien um 10,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Jahresvergleich seien die Aufträge dagegen immer noch drastisch um 29,3% zurückgegangen. Der Einzelhandel des Euroraums sei im Mai hingegen deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Angaben von Eurostat habe er gegenüber dem Vormonat um 17,8% zugelegt und um 5,1% (April: -19,6%) unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Der sentix-Index habe sich im Juli zum dritten Mal in Folge von dem Corona-Einbruch erholt und sei um 6,6 Punkte auf minus 18,2 Zähler gestiegen. Während die aktuelle Lage erneut besser bewertet worden sei, seien die konjunkturellen Erwartungen jedoch leicht zurückgegangen. In den USA sei der ISM für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht worden, der ebenfalls mit einem Anstieg auf 57,1 Zähler positiv überrascht habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...