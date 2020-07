Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es gibt kaum Anhaltspunkte, dass das Umfeld niedriger Volatilität an den Zinsmärkten sich in den kommenden Wochen dem Ende zuneigen wird, so die Analysten der DekaBank.Das Grundbild der Analysten, dass 10-jährige Bundrenditen in einer engen Handelsspanne zwischen -0,45% und -0,35% verharren würden, habe Bestand. Auch wenn die Wirtschaftsdaten aktuell eher positiv überraschen würden, dürfte dies angesichts der hohen Unsicherheit, was die konjunkturelle Entwicklung anbelange, kaum zu Spekulationen über eine Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik der globalen Zentralbanken führen. Zudem würden sich die Marktimpulse von Seiten der Neuemissionstätigkeit mit dem Beginn der Sommerferien verlangsamen. (Ausgabe vom 06.07.2020) (07.07.2020/alc/a/a) ...

