HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Messe rechnet im laufenden Geschäftsjahr wegen der Corona-Krise mit einem Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das sagte ein Messesprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, dass sich ein Minus von "etwas unter 100 Millionen Euro" abzeichne. Die Fachmesse Euroblech, die ursprünglich als nächste große Messe für Ende Oktober in Hannover geplant war, wurde derweil auf März 2021 verschoben. Eine Mehrheit der Beteiligten habe sich für die Verlegung ausgesprochen, teilte der Veranstalter am Dienstag mit./cwe/DP/jha

