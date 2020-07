Bodelshausen (ots) - Bereits 1998 entwickelte Marc Cain sein eigenes Inkjet-Druckverfahren. Die Intention bestand darin, ein Warenbild zu schaffen, das die Mitbewerber noch nicht hatten, bei denen zu der Zeit noch das traditionelle Siebdruck- oder Rotationsdruckverfahren zur Anwendung kam. Mit dem neuen, einzigartigen Druckverfahren war es möglich, z. B. Alpaka, Wolle, Viskose, Baumwolle etc. perfekt und schnell zu bedrucken. Das Verfahren wurde seitdem laufend weiterentwickelt und hat aktuell die 4. Entwicklungsstufe erreicht. Marc Cain investiert somit weiter in die hauseigene Produktion am Standort Bodelshausen, um seinem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Die Druckgeschwindigkeit wurde um 260 % gesteigert und der Farbraum wurde durch Erhöhung der eingesetzten Anzahl an Farben erweitert. Die in dieser Ausprägung einzigartige Druckmaschine ermöglicht es Marc Cain, Fertigartikel unterschiedlichster Materialien farbintensiv zu bedrucken.Wie auch im Jahr 1998 waren es wieder der Ehrgeiz und das technische Geschick der Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung, die die Inkjetmaschinen noch schneller machten und die Farben noch leuchtender. Diesen Technik-Vorsprung zu halten und schneller zu sein als der Wettbewerb, wird immer schwieriger, doch durch das Fachwissen der Mitarbeiter ist es Marc Cain gelungen, weiterhin Vorreiter auf diesem Gebiet zu sein.Marc Cain verwendet für die Bedruckung eigens angefertigte Reaktivfarbstoffe, mit der sich äußerst brillante Drucke erstellen lassen. Durch das Zusammenspiel aus aufwändigem Inkjet-Druckverfahren und speziellem Farbstoff entsteht eine Art "Einfärbung" der Ware. Der Farbstoff liegt nicht nur auf der Faseroberfläche auf, sondern dringt tief ins Gewebe ein und geht so eine permanente Verbindung mit der Faser ein. Das Ergebnis ist ein elastischer Druck, der nicht reißt oder bricht und mit seiner Farbbrillanz begeistert. Ein weiterer großer Vorteil ist die erhöhte Anzahl der Druckköpfe, die es erlaubte die alte 3. Entwicklungsstufe von damals begrenzten 4 Farben in der heutigen 4. Entwicklungsstufe bis auf 10 Farben, als auch die Anzahl der Druckköpfe zu erweitern. Die Druckgeschwindigkeit und Effizienz konnte somit um nahezu das Dreifache gesteigert werden. Außergewöhnlich sind die 360 Grad Motive, die auf Strickpullovern gedruckt werden können, d.h. das Motiv zieht sich ansatzlos über den ganzen Pullover.Das jüngste Produkt aus der Inkjet-Druckerei ist eine T-Shirt-Reihe von Katja Foos, Director Design bei Marc Cain, die im Rahmen der "What made you smile today?" Kampagne entstanden ist. Die Love-Shirts wurden von ihr liebevoll mit positiven Botschaften illustriert, die gute Laune und Lebensfreude versprühen sollen. Die T-Shirts tragen den Zusatz "painted & printed in Germany"."Seit vielen Jahren investieren wir in den Standort Bodelshausen und nutzen die hohe Wertschöpfungskette im Haus, um unseren besonderen Qualitätsanspruch im Bereich Inkjetdruck weiter auszubauen. Es ist für mich immer wieder faszinierend, was unser Entwicklungsteam hier technisch leistet. Für mich gibt es keinen Grund Outsourcing zu betreiben, da unser Qualitätsanspruch einfach zu hoch ist," erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain."Qualität ist und bleibt unser höchster Anspruch und das spiegelt sich im Aufbau der Technologien am Standort Bodelshausen wider. Die Kundinnen schätzen die brillanten Drucke und Farben von Marc Cain. Es macht unsere Stücke unverwechselbar", so Urs Konstantin Rouette, Geschäftsführer technische Entwicklung, Fertigung, Beschaffung & Logistik.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/4644844