Ob Periodenschmerzen oder Beschwerden in den Wechseljahren, Milliarden von Frauen müssen sich potenziell mit diesen Problemen herumschlagen. Ein riesiger Wirtschaftsfaktor, könnte man meinen. Warum Innovation in dem Bereich trotzdem noch langsam vorangeht. Krankheitsfrüherkennung mit Tampons, Tee gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren, das Erkennen der fruchtbaren Tage über die Atemluft - die Femtechbranche will gezielt weibliche Gesundheitsthemen anpacken und wird trotzdem oft unterschätzt. "Es wird ja häufig so ein bisschen als Nische abgetan", sagt Maxie Matthiessen, Gründerin der beiden Femtechfirmen Ruby Cup und Femna Health. Auch sie habe...

Den vollständigen Artikel lesen ...