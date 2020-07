Am Montag hat HeidelbergCement bekannt gegeben, dass 3,4 Milliarden Euro abgeschrieben werden. Corona-Krise und Brexit haben dem Baustoffhersteller zugesetzt. An der Börse hält sich die Reaktion aber in Grenzen, die Aktie schlägt sich am Dienstag sogar besser als der Markt. Der Grund ist klar: Die Abschreibung war bereits im Vorfeld nur eine Frage der Zeit.Die Abschreibung sei lange überfällig gewesen, schreibt Mainfirst-Analyst Tobias Wörner. HeidelbergCement mache nun reinen Tisch vor dem Kapitalmarkttag ...

