München (www.anleihencheck.de) - Als Unternehmen, die ihr Investmentgrade-Rating verloren haben, müssen "Fallen Angels" mit Nachteilen bei der Refinanzierung rechnen, so Marc Decker, Leiter Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.Im gegenwärtigen Umfeld wiege dies doppelt schwer. Denn bei ihrem aktuellen Kaufprogramm sei die EZB an die Mindestanforderung eines Investmentgrad Ratings gebunden. Unternehmen, welche dieses Rating verlieren würden, würden aus dem 750 Mrd. Euro großen "Pandemic Emergency Purchase Programm" (PEPP) fallen. Daran werde sich wohl auf absehbare Zeit nichts ändern. Denn der EZB falle es aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher nationaler Interessen und der Haftungsverhältnisse deutlich schwerer, die Kreditrisiken in ihren Anleihebeständen auf Hochzinsanleihen auszuweiten, als dies zum Beispiel in den USA der Fall sei. ...

