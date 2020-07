Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich in der vergangenen Woche weiter etwas verbessert, bleiben aber wegen der Coronakrise auf sehr niedrigem Niveau. Vom 29. Juni bis 5. Juli zählte Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 251.000 Fluggäste und damit 83,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im Vergleich zur Vorwoche waren das gut 78.000 Fluggäste mehr, als der Rückgang noch 89,3 Prozent betragen hatte.Zwar bieten seit Juni viele Fluggesellschaften wieder mehr Flüge an, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...