Wenn die Märkte verrücktspielen, wird es Zeit, sein Depot wetterfest zu machen. Aber bedeutet dies, dass man gleich all seine geliebten Portfoliowerte verkaufen sollte? Praktischer ist die Absicherung mit Derivaten oder Short-ETFs. Hier ist, was man dazu wissen muss. Klare Anzeichen, dass die Märkte überhitzen Vor der Coronakrise haben sich wichtige Indices wie etwa der Nasdaq 100 über einen Zeitraum von lediglich etwa 3,5 Jahren verdoppelt. Zuvor dauerte es dort 5 Jahre für eine Verdoppelung, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...