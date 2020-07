NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Resultate dürften für Investoren keine größeren Überraschungen parat haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es komme vor allem darauf an, wie der Autozulieferer die Geschäfte wieder auf Erholungskurs bringen wolle./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

