HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Flatex nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 44 Euro gesenkt. Diese seien zwar stark gewesen, der Ausblick sei aber unambitioniert, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Kunden zu gewinnen, dürfte für den Online-Broker und Anbieter von Finanztechnologe nun kostspieliger werden. Das liege vor allem an einer kostspieligen Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:11 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

