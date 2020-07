Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat eine "sehr begrenzte Net Exposure" zu Wirecard, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Es existiere "kein Margin Loan", sagte Sewing in der Videokonferenz mit Bloomberg am Dienstag. Er lobte in diesem Zusammenhang das Risikomanagement der Deutschen Bank und die "funktionierende Governance".

Wirecard musste kürzlich eingestehen, dass in den Bilanzen auftauchende Guthaben von 1,9 Milliarden Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht existierten. Die Abschlussprüfer verweigerten der Wirecard AG das Testat für den Abschluss 2019, kurz darauf musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Auf die Frage, ob die Deutsche Bank eventuell an Teilen von Wirecard interessiert sein könnte, sagte Sewing, es sei zu früh, darüber ein Urteil abzugeben. Die Deutsche Bank selbst sei ein "Key Player" im Bereich Zahlungs- und Transaktionbanking-Dienstleistungen. Man sehe sich mögliche Kaufgelegenheiten in den Bereichen "Payments und Tech" an, diese müssten aber Mehrwert für die Bank erbringen und besser sein als das, was die Bank selbst habe.

