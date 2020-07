NEUSS (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise ist die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf der Suche nach einem neuen Geldgeber fündig geworden. Erstmals wird die höchste deutsche Eishockey-Spielklasse einen Titelsponsor haben und nach dem Lebensmittel-Discounter in "Penny DEL" umbenannt. Der Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2023/24 abgeschlossen. Über die Höhe der finanziellen Unterstützung machte die DEL am Dienstag keine Angaben.



Die Vereinbarung mit dem Liga-Sponsor Covestro war nach der vergangenen Saison ausgelaufen. Die DEL-Spielzeit war aufgrund der Coronavirus-Krise im März vor den Playoffs abgebrochen worden.



Die neue Saison soll nicht vor November beginnen, der eigentlich für den 18. September geplante Auftakt würde sich damit um mindestens sechs Wochen verschieben. Die endgültige Entscheidung soll in dieser Woche erfolgen. Auch die Lizenzvergabe an die Clubs steht bevor.



Auch beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) steigt der Lebensmittel-Discounter Penny als Sponsor ein. Auch diese Partnerschaft wurde nach DEB-Angaben bis zum Ende der Saison 2023/24 vereinbart./puk/DP/men

