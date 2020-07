Die Aktie vom norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA kennt derzeit kein Halten mehr! Vom 6-Monats-Tief bei 0,68 Euro am 16. März 2020 schraubte sich das Papier bis auf 2,05 Euro (All-Time-High am 06. Juli 2020). Aktuell kostet eine Aktie von Nel ASA rund 2,00 Euro. Im vergangenen Jahr konnte sich die Nel ASA-Aktie an der Börse um 98,7% verbessern, während im Vorjahr ein...

