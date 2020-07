Die Dmexco 2020 kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Doch die Messe fällt nicht aus oder wird verschoben, sondern wandelt sich zum komplett digitalen Format. Die Dmexco ist eine der größten Kongressmesse für die digitale Industrie in Europa. Die seit 2009 in Köln stattfindende Fachmesse sollte auch 2020 wieder viele Besucher in die Messehallen locken. Doch daraus wird nichts. Ganz auf das Event verzichten müssen Interessierte dennoch nicht: Die Dmexco wird komplett digital stattfinden - genau wie ursprünglich geplant am 23. und 24. September 2020...

Den vollständigen Artikel lesen ...