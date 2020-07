Paris (www.fondscheck.de) - Green Bonds erfreuen sich bei Investoren und Emittenten einer wachsenden Begeisterung - auch während der Corona-Krise: Die Emissionen reißen nicht ab und sind am Markt regelmäßig nachgefragt, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Zuletzt habe E.ON eine halbe Milliarde Euro von Investoren eingesammelt, nachdem das Unternehmen bereits im März einen Green Bond für über 750 Millionen Euro an den Markt gebracht habe - die grüne Anleihe des Versorgers sei damals dreifach überzeichnet gewesen. Auch global gewinne der Markt rasch an Dynamik: Laut der Climate Bonds Initiative habe das Emissionsvolumen 2019 bereits 257,5 Milliarden US-Dollar betragen, für 2020 würden sogar rund 350 Milliarden US-Dollar erwartet. Zum Vergleich: 2013 seien es erst 3,5 Milliarden gewesen. ...

