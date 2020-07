FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jenoptik haben am Dienstag als bester SDax-Wert 4,5 Prozent auf 24,80 Euro zugelegt. Damit untermauerten die Papiere des Technologiekonzerns den Ausbruch auf das höchste Niveau seit Ende Februar vom Freitag.



Commerzbank-Analyst Michael Junghans reihte sich die positiven Reaktionen auf die jüngste Übernahme von Trioptics ein und gab seine "Reduce"-Einstufung auf. Zudem stockte er seine mittelfristigen Schätzungen deutlich auf. Trioptics sei zwar nicht billig gewesen, man stoße aber in eine hochprofitable Nische vor, so der Experte. Die Hamburger sind Anbieter von Mess- und Fertigungssystemen für optische Komponenten und Sensoren der digitalen Welt.



Mit seinem Kursziel von 21 Euro liegt Junghans unter dem aktuellen Xetra-Niveau. Anders Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe, der mit aufgestockten 29 Euro wie einige Kollegen noch Spieltraum signalisiert. Jenoptik setze auch in schwierigen Zeiten seine Übernahmeambitionen um, lobte er./ag/mis

