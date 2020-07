Märkte um 12: Deutsche Industrie erholt sich - Wirecard-Aktie im freien Fall

Die deutsche Industrie hat sich im Mai wieder etwas von dem scharfen Wirtschaftseinbruch in der Coronavirus-Krise erholt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Demnach stieg die Produktion des verarbeitenden Gewerbes gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent. Trotz dieser guten Nachricht setzt der DAX am Dienstagmittag zeitweise um 1,4 Prozent bis knapp über die 12.500er-Marke zurück. Solange sich der DAX aber über 12.000 Zählern hält, zeigen die Trendpfeile hier weiter klar nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,4% 12.551 MDAX -1,3% 26.710 TecDAX -1,3% 3.002 SDAX -1,0% 11.946 Euro Stoxx 50 -1,3% 3.307

Am Dienstagmittag gab es im DAX nur zwei Gewinner und 28 Verlierer. Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) brach zeitweise um über 15 Prozent ein und fällt damit bis knapp über die Zwei-Euro-Marke zurück. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die durch einen Bilanzskandal angeschlagene Aktie in einen Pennystock verwandelt.

