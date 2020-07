Mainz (ots) - Massentourismus steht schon lange in der Kritik, vor allem aus ökologischen Gründen. Corona hat Reisen monatelang unmöglich gemacht. Auch wenn Europa die Grenzen nun vorsichtig öffnet, wird in diesem Sommer anders gereist als zuvor. ZDF-"aspekte - on tour" zieht am Freitag, 10. Juli 2020, 23.15 Uhr, ein erstes Resümee und geht der Frage nach, was wir aus der Krise für unser Reiseverhalten lernen können."aspekte" fährt nach Ischgl, einem Hotspot des Alpintourismus und der Coronaverbreitung. Gibt es hier mittlerweile alternative Konzepte? Gesprächspartner ist auch Reinhold Messner in Bozen, der eine Umkehr im alpinen Tourismus fordert.In Potsdam trifft "aspekte"-Moderator Jo Schück den Soziologen Andreas Reckwitz, um mit ihm über die Zukunft des Reisens und die Bedeutung des Reisens für unsere Gesellschaft zu sprechen.Reisen, ohne in die Ferne zu schweifen: Jo Schück findet in Potsdam Architektur aus aller Welt, zum Beispiel eine Moschee mit Minarett, die eigentlich ein Dampfmaschinenhaus ist, oder das holländische Viertel und die russische Kolonie Alexandrowka."aspekte" besucht auch Afrika, ohne Berlin zu verlassen. Die Fotografin Maria Schiffer hat den Kontinent mehrfach besucht und dabei Rezepte gesammelt. In ihrer Berliner Küche kocht sie und erzählt von ihren Reiseeindrücken.Im Hamburger Hafen, vor der Kulisse gestrandeter Kreuzfahrtschiffe, trifft "aspekte" Matthias Politycki. Der vielgereiste Schriftsteller erzählt von seinen Touren, die einen Großteil seiner Bücher inspiriert haben.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontourPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/Sendungsseite: https://zdf.de/kultur/aspektehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4645147