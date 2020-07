Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. Juli 2020 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) - EMX Royalty Corporation (das "Unternehmen" oder "EMX") gibt erfreut bekannt, dass es einen Vertrag über den Erwerb eines Portfolios aus Lizenzgebühren und Eigentumsanteilen (das "Portfolio") vom kanadischen Prospektor und Unternehmer Perry English über sein Unternehmen 1544230 Ontario Inc., für 3 Mio. CAD abgeschlossen hat. Das Portfolio besteht aus mehr als 60 Liegenschaften, einschließlich 52 Projekten, auf die Dritte die Option haben, wovon 39 Rückstellungen für NSR-Lizenzgebühren umfassen. Das Portfolio wird EMX in den nächsten dreieinhalb Jahren einen Geldfluss aus Optionszahlungen von über 2,5 Mio. CAD sowie eine anteilsbasierte Vergütung von rund 800.000 CAD auf Grundlage der aktuellen Marktpreise generieren. Basierend auf einer aktuellen Bewertung wird sich EMXs Investition selbst tragen, indem das Unternehmen Erträge aus den NSR-Lizenzgebühren erhält, die zwischen 0,75% und 2,5% auf den 39 optionierten Projektgebieten liegen.Der Kauf dieses bedeutenden Portfolios markiert EMXs Eintritt in Kanadas wichtigste Provinz, die mehrere äußerst produktive Bergbaugebiete und Grünsteingürtel in Ontario und Quebec beherbergt. Zum Portfolio gehören Konzessionsgebiete im sehr produktiven Bezirk Red Lake sowie in den äußerst aussichtsreichen Subprovinzen Abitibi, Uchi, Wabigoon und Wawa.Über das Portfolio. Die Liegenschaften des Portfolios decken rund 132.000 Hektar (326.600 Acres) ab und bestehen primär aus Projekten mit Lode Gold aus dem Archaikum und orogenen Goldlagerstätten. Manche Projekte weisen auch das Potenzial für massiv-sulfidische Mineralisierung ("VMS") auf. Durch den Portfolio-Erwerb ist EMX in sehr produktiven und aktiven Bergbaubezirken vertreten, die zahlreiche, mehrere Millionen Unzen Gold umfassende Lagerstätten beinhalten, darunter der Bezirk Red Lake, wo Pure Gold, Great Bear Resources und BTU Metals vor Kurzem beachtlichen Erfolg hatten, der westliche Wabigoon-Gürtel (Treasury Metals, First Mining, Manitou Gold), der Wawa-Gürtel (Wesdome) und der Korridor Sunday Lake Fault im Abitibi-Gürtel (der die Mine Detour Lake von Kirkland Lake Gold und Wallbridge Minings Projekte Fenelon und Martinière beherbergt).Herr English hat der Zusammenarbeit mit EMX auf Beratungsbasis für anfangs zwei Monate zugestimmt. Dieser Zeitraum kann in beiderseitigem Einverständnis verlängert werden. Herr English soll das Unternehmen bei der Übertragung der zum Portfolio gehörenden Geschäftsanteile auf das Unternehmen unterstützen. Außerdem wurde EMX für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Beratungszeit ein Erstangebotsrecht für neue Geschäftsmöglichkeiten durch Herrn English eingeräumt.Der Kauf des Portfolios von Herrn English ist ein weiteres Beispiel für EMXs erfolgreiche Durchführung seiner Geschäftsstrategie, Lizenzgebühren zu kaufen, welche die Generierung von Lizenzgebühren und strategische Investmentinitiativen ergänzt. Das Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolio aus Edelmetall-, Basismetall-, Platingruppen- und Batteriemetalllizenzgebühren sowie Mineralvermögenswerten auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.EMXroyalty.com.Herr Sergio Cattalani, PGeo, ist gemäß National Instrument 43-101 qualifiziert und ein Angestellter des Unternehmens. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft, bestätigt und deren Veröffentlichung genehmigt.Über EMX. EMX ist ein Royalty-Gebühren-Beteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert.Nähere Informationen erhalten Sie über:David M. ColePresident & Chief Executive Officer, Tel: (303) 979-6666Dave@EMXroyalty.comScott CloseDirector of Investor RelationsTel: (303) 973-8585SClose@EMXroyalty.comIsabel BelgerInvestor Relations (Europe)Tel: +49 178 4909039Ibelger@EMXroyalty.comSuite 501 - 543 Granville Street, Vancouver, British Columbia V6C 1X8, CanadaTel: (604) 688-6390 Fax: (604) 688-1157www.EMXroyalty.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie "schätzen", "beabsichtigen", "erwarten", "werden", "glauben, "Potenzial" und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. März 2020 endende Quartal ("MD&A") und im zuletzt eingereichten Jahresberichtsformular ("AIF") für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens, sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 