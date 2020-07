TOKIO (Dow Jones)--Apple will einem Pressebericht zufolge in diesem Jahr vier neue iPhones mit der Fähigkeit für den Funknetzstandard 5G herausbringen. Alle sollen flexible Oled-Bildschirme bekommen, berichtet der Nikkei Asian Review. In der Produktion solcher Bildschirme ist Samsung Electronics mit der Sparte Samsung Display führend. LG Display hat mit der Produktion begrenzter Stückzahlen für Apple begonnen, BOE Technology aus China hat laut der Zeitung noch Chancen, ebenfalls liefern zu dürfen.

