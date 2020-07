Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der erneuten Aufstockung einer inflationsindexierten Bundesanleihe ist die Nachfrage gegenüber der vorangegangenen Auktion deutlich zurückgegangen. Der Bund stockte die 0,5-prozentige und inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 2030 zum 27. Mal auf. Das ausstehende Volumen wurde um 75 Millionen Euro auf nun 18,1 Milliarden Euro erhöht. Die Zeichnungsquote reduzierte sich auf 1,8 nach 3,0 am 2. Juni 2020.

Die Finanzagentur brachte Schuldtitel im Umfang von 585 Millionen Euro am Markt unter. Papiere im Volumen von 165 Millionen Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro einstellte. Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt - darüber hinaus 85 Prozent der Offerten auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs. Es ergab sich eine rechnerische Durchschnittsrendite von minus 1,15 Prozent.

Die Auktion war die 54. im laufenden Jahr. 2020 sind insgesamt 95 Versteigerungen von nominalverzinslichen Bundeswertpapieren im geplanten Jahresauktionsvolumen von 375 Milliarden Euro vorgesehen und des Weiteren zehn Auktionen von inflationsindexierten Bundeswertpapieren im geplanten Jahresauktionsvolumen von 6 bis 8 Milliarden Euro.

Zur aktuellen Versteigerung wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 2. Juni):

=== Emission 0,50%-ige und inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2030 Emissionsvolumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 1,041 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 585 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,8 (3,0) Durchschnittsrend. -1,15% (-0,99%) Durchschnittskurs 117,21 (115,47) Mindestkurs 117,19 (115,46) Wertstellung 9. Juli 2020 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2020 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.