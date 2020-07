NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Uber von 52 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel für den Fahrdienstleister resultiere aus den angepassten Schätzungen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe aber äußerst attraktiv./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 16:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 16:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US90353T1007

UBER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de