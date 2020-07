Nach dem kräftigen Plus vom Montag dürften die Anleger am Dienstag an den US-Börsen Gewinne mitnehmen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten Verluste zwischen 0,5 und 1,0 Prozent an. Hatte zu Wochenbeginn noch die Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft die Kurse nach oben getrieben, bereitet nun die steigende Zahl von Coronavirus-Infektionen in den USA und anderen Ländern den Investoren Sorgen. Australien hat wegen der Corona-Krise erneut eine Ausgangssperre über die zweitgrößte Stadt des Landes, Melbourne, verhängt.

Deutsche Konjunkturdaten tragen ebenfalls zur Ernüchterung bei. Die Industrieproduktion der größten Volkswirtschaft der EU stieg zwar im Mai, erholte sich aber nicht so stark wie erwartet. "Wenn Deutschland hustet, bekommen alle anderen ebenfalls eine Erkältung", kommentiert Sebastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management, die Daten und die Reaktion der Märkte darauf. In den USA ist die Agenda der Konjunkturdaten kurz. Daten zu Stellenangeboten könnten zeigen, ob sich die Beschäftigungslage wieder bessert, nachdem im Zuge der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit rasant nach oben geschossen war.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn. Sunrun, ein Unternehmen, das auf die Installation von Solaranlagen auf Wohnhäusern spezialisiert ist, kauft für 3,2 Milliarden Dollar den Wettbewerber Vivint Solar. Sunrun springen vorbörslichlich um gut 12 Prozent nach oben. Für Vivint geht es um gut 11 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.