FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat ein zweites Paket ihres Restrukturierungsprogramms verabschiedet. Das umfassende Programm mit dem Titel "ReNew" ist bis Dezember 2023 angelegt und umfasst auch bereits laufende Restrukturierungsprogramme der Airlines und Servicegesellschaften des Konzerns, wie die Deutsche Lufthansa mitteilte. Mit dem ersten Paket von Anfang April war unter anderem beschlossen worden, die Flotte um 100 Flugzeuge zu verkleinern und den Flugbetrieb der Germanwings nicht wiederaufzunehmen. Damit trägt der Konzern dem Einbruch des Luftverkehrs infolge der Corona-Pandemie Rechnung.

Nun beschloss der Vorstand unter anderem die Verkleinerung der Vorstands- und Geschäftsführungsgremien der Tochterunternehmen im Vergleich zu 2019. Im ersten Schritt sei die Anzahl der Gremienmitglieder bei Lufthansa Cargo AG, LSG Group und Lufthansa Aviation Training um jeweils eine Position verringert worden. Zudem werde die Anzahl der Führungskräftestellen konzernweit um 20 Prozent reduziert und die Verwaltung der Deutschen Lufthansa AG um 1.000 Stellen verkleinert, teilte der Unternehmen mit.

Aufgrund der langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie bestehe auch in der Zeit nach der Krise konzernweit ein rechnerischer Personalüberhang von mindestens 22.000 Vollzeitstellen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden.

Desweiteren werde die Verselbständigung der Kranich-Airline Lufthansa in eine eigenständige Gesellschaft vorangetrieben. Die Finanzplanung bis 2023 sehe die Abnahme von maximal 80 neuen Flugzeugen in die Flotten der Lufthansa Group vor. Damit halbiere sich das Investitionsvolumen in neue Maschinen.

Die Bundesregierung hat dem Airline-Konzern mit einem milliardenschweren Stabilisierungspaket unter die Flügel gegriffen und auch die Regierungen in Österreich und der Schweiz haben Finanzhilfen zugesagt. Die vollständige Rückführung der staatlichen Kredite und Einlagen inklusive der Zinszahlungen werden das Unternehmen jedoch in den kommenden Jahren zusätzlich belasten, so dass die Kosten auch aus diesem Grund nachhaltig gesenkt werden müssten, teilte die Lufthansa weiter mit.

July 07, 2020 06:34 ET (10:34 GMT)

