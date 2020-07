HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktien des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Die vorgeschlagenen Änderungen der staatlichen US-Gesundheitsbehörde CMS an den Erstattungssätzen für ihre Patienten (Medicare und Medicaid) bewegten sich im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/la



ISIN: DE0005785802

