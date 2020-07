Centrotec SE: Öffentliches Aktienrückkaufangebot der CENTROTEC SE erfolgreich abgeschlossenDGAP-Ad-hoc: Centrotec SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Centrotec SE: Öffentliches Aktienrückkaufangebot der CENTROTEC SE erfolgreich abgeschlossen07.07.2020 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Brilon, den 7. Juli 2020 - Das am 18. Juni 2020 veröffentlichte freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der CENTROTEC SE (ISIN DE0005407506 / WKN 540750) für bis zu 1.463.093 Stückaktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von EUR 14,00 je Stückaktie wurde bis zum Ablauf der Annahmefrist für voraussichtlich rund 2.093.760 Aktien angenommen und ist damit überzeichnet.Gemäß den veröffentlichten Bedingungen des Aktienrückkaufangebots werden im Falle einer Überzeichnung die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien. Damit beträgt die Zuteilungsquote voraussichtlich rund 69,87%.Das Endergebnis des Aktienrückkaufangebots und die genaue Zuteilungsquote werden voraussichtlich am 9. Juli 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.centrotec.de im Bereich "Investor Relations - Aktienrückkauf") und im Anschluss auch im Bundesanzeiger veröffentlich werden.CENTROTEC SEDie CENTROTEC SE ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.CENTROTEC SE, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 BrilonISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime IndustrialFür weitere Informationen wenden Sie sich an:CENTROTEC SE, Carsten Vogt, Manager Investor Relations, Tel.: +49 (0) 2961 96631-10307.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Centrotec SE Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1088221Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088221 07.07.2020 CET/CEST