Sowohl Cisco Systems [WKN: 878841] als auch Walt Disney [WKN: 855686] sind in aussichtsreichen Märkten aktiv, stehen allerdings vor großen Herausforderungen. Sie haben sich in den vergangen Jahren unterdurchschnittlich entwickelt und es steht zu befürchten, dass dies auch in absehbarer Zeit so bleiben wird. Mein ursprünglicher Investmentcase geht nicht (mehr) auf; Grund genug, mich von beiden Werten zu trennen und mein Geld in aussichtsreichere Werte zu investieren.-? Hier den Artikel weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...