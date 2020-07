FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 84 auf 79 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler konstatierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Unsicherheit über einen Teil des gerichtlichen Glyphosat-Vergleichs in den USA. Er erhöhte daraufhin seinen Risikoabschlag./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 12:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 12:47 / MESZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000BAY0017

BAYER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de