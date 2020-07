Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission senkt BIP-Prognosen weiter

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Euroraum im laufenden und kommenden Jahr erneut gesenkt. Wie aus der jetzt veröffentlichten Sommer-Prognose hervorgeht, rechnet sie mit einem coronabedingt noch etwas schärferen Einbruch der Wirtschaftsleistung als im Mai und einer anschließend etwas schwächeren Erholung. Das BIP des Euroraum wird ihrer neuen Prognose zufolge 2020 um 8,7 (zuvor: 7,7) Prozent sinken und 2021 um 6,1 (6,3) Prozent steigen.

Ifo-Institut: Industrie rechnet mit Steigerung ihrer Produktion

Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden drei Monaten laut einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung eine Zunahme ihrer Produktion. Die Stimmung habe sich im Juni das zweite Mal in Folge verbessert, erklärte das Institut. Der Ifo-Produktionsindikator stieg demnach auf plus 4,3 Punkte, nach minus 19,5 im Mai. "Das ist der zweitgrößte Anstieg dieses Indikators seit der Wiedervereinigung", hoben die Münchener Ökonomen hervor.

DIHK: Konjunkturhoffnungen auf "schnelles V" nicht erfüllt

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht Erwartungen auf eine schnelle Konjunkturerholung angesichts jüngster Daten enttäuscht. "Laut der aktuellen DIHK-Blitzumfrage rechnet die Hälfte der Unternehmen in Deutschland erst 2021 oder sogar noch später mit einer Rückkehr zur Normalität", sagte DIHK-Experte Kevin Heidenreich. "Die Hoffnungen auf ein 'schnelles V' in der Konjunkturentwicklung haben sich damit nicht erfüllt." Die Fließbänder liefen nur langsam wieder an, erklärte er mit Blick auf die jüngsten Statistikzahlen zur Produktion.

Britische Verbraucher bleiben dem Einzelhandel fern

Die Kundenfrequenz in den britischen Einzelhandelsgeschäften bleibt auch nach der Wiedereröffung der Gaststätten und der Shops in Schottland gering. In der Woche zum 4. Juli besuchten nur halb so viele Menschen wie ein Jahr zuvor den Einzelhandel, wie ShopperTrak und das British Retail Consortium ermittelt haben. Mit einem Rückgang von 49,6 Prozent zeigte sich immerhin eine leichte Verbesserung gegenüber der Vorwoche, als 53,4 Prozent weniger Kundenverkehr gemessen worden war.

Wirecard befördert Debatte um EU-Aufsicht für Zahlungsdienste - Kreise

Der Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard verstärkt laut deutschen Regierungskreisen Diskussionen in Europa über ein einheitliches Aufsichtsregime für Zahlungsdienstleister und über eine europäische Marktaufsicht. "Wir haben schon seit langem vorgeschlagen und sind in Diskussionen mit der Kommission, dass wir ein einheitliches Aufsichtsregime für Zahlungsdienstleister brauchen in Europa", sagte ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums in Berlin mit Blick auf eine Sitzung der EU-Finanzminister am Freitag. Derzeit sei das nicht der Fall.

Merz unterstützt Schäubles Vorstoß für EU-Wirtschaftsunion

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat den Vorstoß von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) unterstützt, die europäische Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion auszubauen. Merz sagte im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders, Europa sei immer in Krisenzeiten einen großen Schritt vorangekommen. Deshalb könne die Coronavirus-Pandemie als Chance genutzt werden, eine international bedeutsame Wirtschaftsunion zu schaffen. Der CDU-Politiker ergänzte, die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass große europäische Unternehmen beispielsweise im Bereich Digitalisierung entstehen könnten.

Altmaier sieht EU-Binnenmarkt als wichtig für Konjunkturerholung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor dem Europäischen Parlament für die Stärkung des krisengeschüttelten EU-Binnenmarkts geworben. "Die vollständige Wiederherstellung des Binnenmarktes ist entscheidend für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, aber auch für den politischen Zusammenhalt in Europa", sagte er. Dafür müssten bestehende ungerechtfertigte Beschränkungen abgebaut werden, so der CDU-Politiker.

AHK fordert deutsch-russische Wasserstoffpartnerschaft

Trotz der drohenden schärferen US-Sanktionen gegen das Pipelineprojekt Nord Stream 2 drängt die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) auf eine stärkere Wasserstoff-Allianz mit Moskau. "Russland und Deutschland sollten ihre lange und erfolgreiche Energiepartnerschaft bei Öl und Gas nutzen, um nun auch bei dieser Klima-Zukunftstechnologie eng zusammenzuarbeiten", heißt es in einem Positionspapier der AHK.

Malaysias Notenbank senkt Leitzins um 25 Bps auf Rekordtief von 1,75%

Die malaysische Zentralbank hat ihren Leitzinssatz auf ein Rekordtief gesenkt, um so der Wirtschaft zu helfen, sich von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu erholen. Die Bank Negara Malaysia nahm den Tagesgeldsatz um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 196.944 angegeben - ein Plus von 390 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 198.064 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.024 Todesfälle und damit acht mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.022 Tote.

Grüne fordern Bußgelder gegen Fluglinien wegen ausbleibender Corona-Rückerstattungen

Wegen der Corona-Pandemie haben Fluggesellschaften weltweit unzählige Flüge abgesagt und noch nicht allen Kunden die Kosten zurückerstattet - der Grünen-Politiker Markus Tressel fordert nun Geldstrafen gegen die Airlines. Das Luftfahrt-Bundesamt müsse "stärker gegen Airlines vorgehen, die ihre Kunden weiter hinhalten, im Zweifel auch mit Bußgeldern", sagte der tourismuspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion dem Handelsblatt.

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert wegen Corona deutlich mehr Grippeimpfungen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Grippeimpfungen im Herbst gefordert. Angesichts einer möglichen parallelen Infektionswelle durch das Coronavirus könne es sich niemand leisten, "viele Ungeimpfte in die Grippesaison zu lassen", sagte Lauterbach in der Sendung Frühstart des Senders RTL/ntv.

Deutsche Krebshilfe besorgt wegen Verschiebung von Behandlungen durch Corona

Die Deutsche Krebshilfe sieht Krebspatienten in erheblichem Maß von der Corona-Krise betroffen. Die Berichte über Verschiebungen von Krebsbehandlungen und anderen Versorgungsmaßnahmen zu Beginn der akuten Phase der Pandemie im März "hat uns große Sorge bereitet", erklärte Vorstandschef Gerd Nettekoven zur Vorstellung des Geschäftsberichts.

Deutsche Kliniken sehen sich für mögliche zweite Corona-Welle gut gerüstet

Die deutschen Krankenhäuser sehen sich für eine mögliche zweite Corona-Welle gut gerüstet. Allerdings dürfe es nicht mehr zu Problemen bei der Beschaffung von Material wie Schutzmasken und Schutzkittel wie am Anfang der Pandemie im März kommen, erklärte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) am Dienstag in Berlin.

Kramp-Karrenbauer will Geschlechterparität in der CDU

CDU-Chefin Annette Kramp-Karrenbauer will in ihrer Partei binnen drei Jahren eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent durchsetzen. "Frauen sollen an Parteiämtern in der CDU und an öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein", heißt es in einem Papier aus der Unionsführung, über das das Medienportal The Pioneer vor der heutigen Sitzung der CDU-Struktur- und Satzungskommission berichtet. Die Quote soll dabei stufenweise von 30 Prozent auf 40 Prozent im Jahr 2022 ansteigen. 2023 soll dann Parität herrschen.

Bombendrohungen gegen Amts- und Landgerichte in mehreren Bundesländern

Mehrere Amts- und Landgerichte in Deutschland sind nach Bombendrohungen am Dienstag geräumt worden. Betroffen waren das Amts- und Landgericht in Mainz, die Amtsgerichte in Erfurt, Lübeck und Wolfsburg sowie die Erfurter Staatsanwaltschaft, wie die Polizeidienststellen der jeweiligen Städte mitteilten. Alle Mitarbeiter mussten die Gebäude verlassen.

Seehofer nimmt Polizei gegen Rassismus-Vorwurf in Schutz

Im Streit um eine Studie zu Rassismus in der Polizei hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheitskräfte gegen Vorwürfe in Schutz genommen. "Wir haben kein strukturelles Problem mit Rassismus in der Polizei, sagte Seehofer am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung halte er im Moment für nicht erforderlich.

Welthungerhilfe warnt vor bis zu einer Milliarde Hungernder weltweit

Die Welthungerhilfe hat vor verheerenden Folgen der Corona-Pandemie für die ärmsten Menschen gewarnt. Die Zahl der Hungernden drohe weltweit auf eine Milliarde Menschen anzusteigen, erklärte die Hilfsorganisation am Dienstag anlässlich der Vorstellung ihres Jahresberichts 2019. Immer mehr Menschen würden in absolute Armut fallen und könnten ohne Hilfe nicht überleben. Zu der Pandemie komme in vielen Regionen Afrikas und Asiens die Heuschreckenplage hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Währungsreserven Juni 3,112 Bill USD (Mai: 3,102 Bill USD)

Währungsreserven Juni stiegen um 10,64 Mrd USD zum Vormonat

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Juni 879,971 Mrd CHF

