Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem enttäuschenden Mai legen Fernost-Fonds im Juni teilweise zweistellig zu, auch andere Emerging Markets entwickeln sich gut, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Mai 2020 sei für Regionenfonds, die in Asien investieren würden, unerfreulich verlaufen. Sie hätten in einem insgesamt relativ guten Monat zu den wenigen Verlieren, allen voran Indien gezählt. Die 41 von Mountainview erfassten Fonds, die am Subkontinent Aktien kaufen würden, seien mehr als neun Prozent billiger geworden. Im Juni habe sich dieses Bild nun um 180 Grad gedreht. Mit mehr als zehn Prozent Wertzuwachs im Monatsvergleich würden "Großchina" (36 Fonds), Asien ohne Japan (62 Fonds), China (51 Fonds) und eben Indien die Hitparade anführen. Von den Branchenfonds hätten es zuletzt nur "Edelmetalle", die nach wie vor einen stabilen Aufwärtstrend erleben würden, sowie "Neue Energien" unter die Top-Ten geschafft. ...

