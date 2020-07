BERLIN (Dow Jones)--Ein breites Bündnis von Energiewirtschaft und Verbänden hat umfassende gesetzliche Erleichterungen für selbst produzierten Ökostrom gefordert. "Selbstverbrauchte Energie aus Eigenversorgung darf keinerlei Abgaben, Umlagen und Gebühren unterliegen", heißt es in dem Appell des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) und des Bündnisses Bürgerenergie an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Nur so könnten die vorhandenen Ökostrom-Potenziale gehoben werden und damit die Klimaziele erreicht werden.

Dem Appell haben sich BEE-Angaben zufolge auch der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband und der Deutsche Mieterbund angeschlossen, darüber hinaus der Energiebeauftragte des Bundesentwicklungsministeriums, Josef Göppel (CSU), sowie der SPD-Abgeordnete Klaus Mindrup. Die Unterzeichner fordern zudem, dass Energiespeicherung auf der Nieder- und Mittelspannungsebene möglich gemacht wird. Bei der Bürgerenergie müssten Ausschreibungen abgeschafft werden, Kommunen insgesamt umfangreich beteiligt werden.

In dem Appell wird die Bundesregierung aufgefordert, das EU-Legislativpaket "Saubere Energie für alle Europäer" unverzüglich umzusetzen und die Hemmnisse für den Einsatz von Erneuerbaren Energien in Deutschland zügig abzubauen. Andernfalls drohe ein EU-Vertragsverletzungsverfahren.

