Die Coronakrise trifft auch die österreichische E-Wirtschaft, Verbrauchsrückgänge und Preisverfall drücken die Marktvolumina. Für die Energiewende plant die Branche bis 2030 Investitionen in Erzeugung und Infrastruktur von bis zu 43 Mrd. Euro. Investitionen zahlen sich aus, man könne in der Coronakrise wichtige Konjunkturimpulse bringen, so die Branche.Wichtig seien etwa Anreize wie die geplante Neuregelung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...