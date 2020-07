NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Plus vom Montag dürften die Anleger am Dienstag an den US-Börsen Gewinne mitnehmen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung an. Hatte zu Wochenbeginn noch die Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft die Kurse nach oben getrieben, bereitet nun die steigende Zahl von Coronavirus-Infektionen in den USA und anderen Ländern den Investoren Sorgen. Australien hat wegen der Corona-Krise erneut eine Ausgangssperre über die zweitgrößte Stadt des Landes, Melbourne, verhängt.

Deutsche Konjunkturdaten tragen ebenfalls zur Ernüchterung bei. Die Industrieproduktion der größten Volkswirtschaft der EU stieg zwar im Mai, erholte sich aber nicht so stark wie erwartet. "Wenn Deutschland hustet, bekommen alle anderen ebenfalls eine Erkältung", kommentiert Sebastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management, die Daten und die Reaktion der Märkte darauf. Dazu kommen wegen der Corona-Krise nach unten revidierte Prognosen der EU-Kommission und der OECD. Letztere prognostiziert die höchste Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression in den 1930er Jahren und sieht eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau frühestens 2022.

In den USA ist die Agenda der Konjunkturdaten kurz. Daten zu Stellenangeboten könnten zeigen, ob sich die Beschäftigungslage wieder bessert, nachdem im Zuge der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit rasant nach oben geschossen war.

Regeneron und Novavax profitieren von Impfstoffprogramm

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn. Sunrun, ein Unternehmen, das auf die Installation von Solaranlagen auf Wohnhäusern spezialisiert ist, kauft für 3,2 Milliarden Dollar den Wettbewerber Vivint Solar. Sunrun springen vorbörslich um 14,5 Prozent nach oben. Für Vivint geht es um rund 25 Prozent aufwärts.

Regeneron gewinnen 2 Prozent. Die US-Regierung hat bei dem Pharmahersteller für 450 Millionen Dollar ein noch in der Erprobung befindliches Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19 bestellt.

Auch Novavax erhält im Rahmen der "Operation Warp Speed" Geld von der US-Regierung zur Entwicklung einer Covid-19-Impfung. Wenn diese sich in klinischen Tests bewährt, will Novavax schon Ende des Jahres die ersten 100 Millionen Impfdosen ausliefern. Der Kurs der Aktie schießt um über 35 Prozent nach oben.

Der Euro gerät nach den enttäuschenden deutschen Produktionsdaten etwas unter Druck. Die Gemeinschaftswährung rutscht zum Dollar wieder unter die Marke von 1,13, nachdem sie am Montag in der Spitze bei 1,1346 Dollar notierte.

Die steigenden Corona-Fallzahlen belasten die Ölpreise. Die Akteure am Ölmarkt befürchten, dass es zu neuen Beschränkungen kommt und in der Folge die Nachfrage zurückgeht. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,4 Prozent auf 40,46 Dollar. Brentöl gibt um 0,4 Prozent nach auf 42,93 Dollar.

Der Goldpreis kommt trotz der Corona-Sorgen leicht zurück. Hier dürfte der wieder etwas festere Dollar belasten. Mit 1.779 Dollar kostet die Feinunze 0,4 Prozent weniger als am Montag. Wenig Bewegung gibt es am Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite zeigt sich kaum verändert bei 0,68 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,16 -104,2 5 Jahre 0,30 0,3 0,30 -162,0 7 Jahre 0,50 0,0 0,50 -174,4 10 Jahre 0,68 -0,2 0,68 -176,9 30 Jahre 1,43 -0,8 1,44 -163,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21h Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1290 -0,18% 1,1302 1,1311 +0,7% EUR/JPY 121,60 +0,13% 121,56 121,56 -0,3% EUR/CHF 1,0642 -0,14% 1,0658 1,0643 -2,0% EUR/GBP 0,9015 -0,44% 0,9050 0,9056 +6,5% USD/JPY 107,71 +0,31% 107,49 107,50 -1,0% GBP/USD 1,2522 +0,25% 1,2489 1,2491 -5,5% USD/CNH (Offshore) 7,0215 +0,12% 7,0131 7,0157 +0,8% Bitcoin BTC/USD 9.276,26 +0,01% 9.273,51 9.258,51 +28,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,46 40,63 -0,4% -0,17 -30,6% Brent/ICE 42,93 43,10 -0,4% -0,17 -31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,66 1.785,18 -0,4% -6,52 +17,2% Silber (Spot) 18,12 18,33 -1,1% -0,21 +1,5% Platin (Spot) 827,13 822,75 +0,5% +4,38 -14,3% Kupfer-Future 2,74 2,77 -0,8% -0,02 -2,5% ===

