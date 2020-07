Die Republik Österreich hat sich heute, Dienstag, wieder zu niedrigeren Zinsen als zuletzt Geld am Finanzmarkt geholt. Für insgesamt 1,38 Mrd. Euro wurden eine zehn- und eine 30-jährige Bundesanleihe aufgestockt. Die Nachfrage sei "sehr gut" gewesen, sagte ein Sprecher der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Dienstag zur APA. Beide Anleihen seien in etwa 2,4-fach überzeichnet gewesen. ...

