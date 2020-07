Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Erfolge trotz Pandemie

- Im 1. Halbjahr rund 150 Container im Auftragsbestand (GJ 2019: 178)

- Fabrik im 2-Schichtbetrieb

- Standortvorteil der neuen Fabrik als Alleinstellungsmerkmal bestätigt

- Ausbau der strategischen Zielsetzungen

Die Hylea Group S.A., ein weltweit tätiger Produzent und Exporteur von Bio-Paranüssen, gibt Eckdaten zum Geschäftsverlauf sowie zur aktuellen Lage des Unternehmens im ersten Halbjahr 2020 bekannt.

Wie in weiten Teilen der Welt sind die Einschränkungen zur Eindämmung des Covid-19 Virus auch in Südamerika erheblich. So sind in Bolivien seit Mitte März 2020 die Außengrenzen für den Personenverkehr und für den Großteil des Güterverkehrs geschlossen. Gleichzeitig erschweren teilweise massive Arbeitszeitbeschränkungen in Behörden, in der Industrie, im Dienstleistungssektor, in der Logistikbranche und in der Produktion den Ablauf üblichen Arbeitsprozesse in Bolivien.

Trotz der Schließung der Außengrenzen sind Lebensmittelgütertransporte ins Ausland - wenn auch unter hohen Auflagen und unter zeitlich schwierigen Bedingungen - weiterhin erlaubt. Im Hinblick auf den Transport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...