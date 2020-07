Gewinnmitnahmen und Kursverluste beim Dax-Schwergewicht Bayer haben Europas Börsen am Dienstag nach unten gezogen. Dax und EuroStoxx50 büßten am Dienstag jeweils rund 1,3 Prozent auf 12.566 und 3310 Punkte ein, nachdem sie am Montag gut eineinhalb Prozent zugelegt hatten. Auch an den US-Börsen machten Anleger Kasse.

Den vollständigen Artikel lesen ...